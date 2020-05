Încă o victorie pentru Kovesi. A câştigat la CEDO procesul prin care a contestat revocarea din funcţia de şef al DNA

17:20

Preşedintele Klaus Iohannis a dat lămuriri cu privire la declaraţiile sale legate de autonomia Ţinutului Secuiesc. ”Am făcut atunci nişte afirmaţii şi sper să fi fost bine înţeles. Nu am niciun fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară, îi cunosc pe mulţi, am avut şi am colegi, îi respect. Marea majoritate sunt oameni de treabă, harnici, care şi le văd pe ale lor. Problema pe care o am este cu politicienii, în special cu cei din PSD, care au încercat să promoveze o legislaţie care priveşte...