Mihai Onilă, declarații tulburătoare la aproape patru ani de când i-a murit fiica. “Avem discuții!” Unde se află acum cenușa Ioanei

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat că urmează să fie permise pescuitul, drumețiile sau plimbările cu bicicleta, ca parte a măsurilor de relaxare pregătite de autorități. Vezi AICI data exactă când vor fi reluate aceste activități. „Relaxarea va fi etapizată, până în 15 mai vom fi foarte atenţi să nu fie o explozie de cazuri în domeniul medical. […]