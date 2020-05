Kim Jong-Un și-ar fi înscenat moartea! Care a fost motivul liderului nord-coreean

10:20

A fost măcel la o stână din judeţul Dâmboviţa. Luni noaptea, mai mulţi ciobani s-au războit cu bâte şi topoare, iar unul dintre ei a murit. Un al doilea cioban este în stare gravă la spitalul din Târgovişte, iar trei bătăuşi au fost prinşi. Poliţiştii sunt în alertă şi îl caută pe al patrulea agresor, […]