Accident de muncă înfiorător în Prahova! Bărbatul rănit grav a fost adus cu elicopterul SMURD în București

Mihai Onilă și-a pierdut fiica în urmă cu aproape patru ani. Credinţa în Dumnezeu l-a ajutat din fericire să treacă peste şoc şi să meargă mai departe. În prezent, fostul component al trupei AXXA este convins că Ioana Emily Hope a plecat doar fizic din această lume, dar spiritual a rămas alături de el, iar […]