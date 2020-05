Bacău: 64 pacienţi şi angajaţi ai Centrului pentru Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmăneşti, confirmaţi cu Covid-19; DSP a carantinat centrul

16:40

Robert Rodriguez a dezvăluit luni ca este unul dintre regizorii celui de-al doilea sezon al serialului "The Mandalorian", prima producţie pentru televiziune live-action din universul "Star Wars", relatează EFE."Sunt cu adevărat copleşit să am privilegiul de a fi regizorul uneia dintre cel mai mari stele din univers", a scris cineastul pe Twitter, alături de o imagine în care este apare alături de celebrul Baby Yoda.Filmografia lui Rodriguez cuprinde titluri precum "From Dusk Till Dawn" (1996), "Sin City" (2005), saga "Spy Kids" sau "Alita: Battle Angel" (2019)."The Mandalorian" s-a salvat ca prin urechile acului de efectul demolator pe care l-a avut coronavirusul la Hollywood obligând întreruperea tuturor filmărilor, însă, din fericire pentru fanii "Star Wars", cel de-al doilea sezon al serialului şi-a încheiat producţia la începutul lunii martie, iar viitoarea premieră nu este în pericol.Actorul chilian Pedro Pascal va fi din nou protagonistul celui de-al doilea sezon al serialului "The Mandalorian", în care vor apărea şi figuri noi precum actriţă Rosario Dawson."The Mandalorian" a avut premiera în SUA în noiembrie anul trecut, ca vârf de lance al lansării noii platforme Disney+. Spre deosebire de controversele suscitate de ultimele două filme din universul "Star Wars", serialul "The Mandalorian" a întrunit critici favorabile atât din partea presei, cât şi a fanilor săi exigenţi.În afară de "The Mandalorian", "Star Wars" are şi alte planuri pentru micile ecrane cu un nou serial despre Obi-Wan Kenobi, cu Ewan McGregor ca protagonist; un alt serial despre Cassian Andor, cu Diego Luna în rolul principal; şi o a treia producţie care o va avea ca directoare de creaţie pe Leslye Headland ("Russian Doll").Data de 4 mai este considerată "Ziua Star Wars", când se sărbătoreşte "May the Fourth", un joc de cuvinte care în limba engleză duce cu gândul la "May The Force Be With You", celebra frază "Forţa fie cu tine", popularizată de universul creat de George Lucas.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: Robert Rodriguez/facebook.com