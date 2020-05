Karmen, chinuită de dureri insuportabile! A răbufnit după ce a fost întrebată dacă s-a infectat cu noul coronavirus

13:20

Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs, marți, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la ora 10:30, la adâncimea de 138 de kilometri. VEZI AICI: VINE MARELE CUTREMUR?! ROMÂNIA, SUB AMENINȚAREA UNUI SEISM DEVASTATOR Cutremurul s-a produs în apropierea […] The post Cutremur în România, marți, la ora 10:30! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut appeared first on Cancan.ro.