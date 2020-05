ÎPS Pimen, tratament cu plasmă împotriva virusului COVID-19! Care este stare de sănătate a arhiepiscopului

15:40

După două luni de pandemie globală generală, oamenii continuă să fie sceptici în ceea ce privește existența virusului COVID-19. Iar explicațiile pe care aceștia le invocă cu privire la purtarea măștilor de protecție sunt șocante. Deși sunt mulți oameni care respectă normele și regulile ca atare, ca în orice situație, există și abaterea de la […] The post Incredibil! Ce spun românii despre purtarea măștilor: ”Am probleme cu ochii, nu pot să port” appeared first on Cancan.ro.