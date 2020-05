Tenis/Coronavirus: Clubul din Marbella îi cere scuze lui Novak Djokovic

Clubul spaniol de tenis unde jucătorul sârb Novak Djokovic, numărul unu mondial, ar fi încălcat luni restricţiile în privinţa izolării la domiciliu şi s-ar fi antrenat pe un teren, a confirmat marţi că i-a dat permisiunea acestuia de a juca acolo.''Noi am înţeles că sportivii profesionişti se pot antrena şi i-am acordat permisiunea lui Novak Djokovic să ne folosească facilităţile. După ce am vorbit cu federaţia de tenis ne-am lămurit că trebuie aşteptat până la 11 mai pentru a putea fi folosit terenul de tenis.Am discutat acest aspect cu dl. Djokovic, am decis să reluăm activitatea pe 11 mai. Regretăm că interpretarea noastră greşită a regulilor ar fi putut afecta buna credinţă a dânsului'', se arată într-un comunicat al clubului Puente Romano.Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul unu mondial, ar fi încălcat luni restricţiile din Spania în privinţa izolării la domiciliu şi s-ar fi antrenat pe un teren de tenis, informa AP.Djokovic a postat un clip video pe Instagram în care apare schimbând lovituri cu un partener la un club de tenis din Marbella, unde sârbul a anunţat că locuieşte în prezent. View this post on Instagram Que bueno esto punto.. Te gusta correr Carlos? Estoy muy feliz con tu movimiento so happy to play on clay .. well, just for a bit with my phone in the hands. I don’t recommend this to anyone 18- years old A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on May 4, 2020 at 6:52am PDT Djokovic a filmat clipul în timp ce loveşte mingea şi a scris că se bucură că poate juca din nou: ''Sunt foarte bucuros că joc din nou pe zgură... pentru un pic, cu telefonul în mână''.Spania a relaxat luni unele din restricţiile luate pentru controlul pandemiei de coronavirus luate la mijlocul lunii martie, permiţând sportivilor profesionişti să revină la antrenamente. Însă, bazele sportive ar trebui să rămână închise cel puţin până săptămâna viitoare în cea mai mare parte a ţării, cu excepţia centrelor de antrenamente ale echipelor din ligile profesioniste, cum sunt cele de fotbal.Federaţia spaniolă a precizat într-un comunicat dat publicităţii luni că jucătorii profesionişti din Spania pot să se pregătească singuri sau cu un antrenor, dar nu încă pe un teren de tenis. Federaţia a indicat că va anunţa un set de măsuri conform cărora jucătorii şi cluburile vor funcţiona de săptămâna viitoare.Forul iberic nu a comentat în legătură cu activitatea lui Djokovic. Nu se ştie dacă Djokovic ar putea fi amendat sau dacă într-adevăr a încălcat regulile, precizează AP.Spania este una dintre ţările cele mai afectate de pandemia de coronavirus, dar numărul de infecţii cu COVID-19 este în descreştere în ultimele zile. AGERPRES/(AS- editor: Adrian Drăguţ, editor online: Gabriela Badea)

