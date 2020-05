Președintele din Belarus ignoră pandemia de coronavirus! O paradă militară va avea loc pe 9 mai, la care sunt invitați toți preşedinţii statelor din fosta Uniune Sovietică

16:40

Matteo Politi nu este singurul bărbat care s-a jucat de-a medicul cu o grămadă de pacienți. Pe lângă italianul care a a reușit să păcălească o țară întreagă ajungând chiar să opereze oameni, avem și exemplul unui rus descoperit recent ca escroc în domeniul medical. Povestea a ieșit la iveală în Rusia, după ce așa […] The post Poveste incredibilă! Un medic fals ”consulta” pacienții la telefon, apoi îi șantaja appeared first on Cancan.ro.