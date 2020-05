Bătaie cu săbii între două clanuri din Baia Mare! Totul s-a întâmplat în fața unui supermarket

17:50

Un bărbat infectat cu noul coronavirus a pus pe jar autoritățile din București, după ce a fugit din Spitalul Clinic de Urgență “Sfântul Ioan”. La câteva ore după ce s-a făcut nevăzut din unitatea medicală, individul a fost prins de polițiști, care l-au predat din nou medicilor. Pentru fapta lui iresponsabilă plătește cu un dosar […] The post Un bărbat infectat cu noul coronavirus a fugit din Spitalul Sf. Ioan din București. Pe numele lui a fost deschis dosar penal appeared first on Cancan.ro.