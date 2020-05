Incendiu nimicitor într-un zgârie-nori din Emiratele Arabe Unite! Sunt mai multe victime, iar pompierii se luptă cu flăcările infernale

18:30

Angela Schlegel, o actriță din Londra, susține că virusul care a făcut ravagii în majoritatea țărilor i-a salvat viață. După ce a fost internată pentru că a fost contaminată cu noul coronavirus, aceasta a fost diagnosticată și cu o afecțiune rară la nivelul inimii. Potrivit The Mirror, afirmația șocantă a femeii are la bază ideea […] The post Incredibil! O femeie din Marea Britanie susține că virusul COVID-19 „i-a salvat viața” appeared first on Cancan.ro.