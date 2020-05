ANM anunță COD GALBEN de vânt la munte și în 12 județe, până joi seară! Rafalele pot depăși 120 km/h

19:50

Din cauza epidemiei de coronavirus structura examenului de bacalaureat din 2020 a fost modificată. Ministerul Educației a reconfigurat întreg procesul. Astfel, în acest an examenul va începe din data de 22 iunie, mai întâi cu probele scrise, urmate de cele pentru competențe. Calendarul examenului, modalitatea de desfășurare a probelor și procedurile de siguranță pentru liceeni […]