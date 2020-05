EXCLUSIV. Jador și Vulpița, confruntarea momentului! Manelistul, mesaj radical pentru Veronica Stegaru, după ce a fost detronat din trending: „Eu o să fiu în continuare…”

21:40

Primarul Ciprian Tamaș din comuna Șuletea, județul Vaslui a rămas complet impresionat de rândurile scrise de o copilă, elevă în sat. Edilul a postat pe contul personal de Facebook întregul mesaj al fetei, prin care cere un telefon cu ajutorul căruia să aibă acces la școala online. Fetița i-a promis primarului că, dacă accesta îi […] The post O elevă din Vaslui i-a trimis o scrisoare primarului prin care îi cere un telefon pentru școala online. Ce i-a răspuns edilul appeared first on Cancan.ro.