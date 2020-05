Fotbal/Coronavirus: Autorităţile germane sunt de acord cu reluarea sezonului în Bundesliga

09:20

Cincisprezece copii au fost spitalizaţi la New York prezentând un sindrom misterios, posibil asociat cu noul coronavirus, a afirmat marţi primarul Bill de Blasio, care a emis o alertă sanitară de urgenţă, informează DPA.Potrivit lui de Blasio, patru dintre aceşti copii au avut rezultate pozitive la testul pentru COVID-19, boala respiratorie provocată de coronavirus, în timp ce şase copii prezentau anticorpi, fapt ce sugerează că aceştia au fost infectaţi cu virusul.''Nu s-a înregistrat nicio victimă încă, dar suntem foarte îngrijoraţi de situaţia pe care o constatăm", a scris edilul pe Twitter.''Aflăm tot mai multe în fiecare zi despre felul în care COVID-19 afectează organismul. Este o boală crâncenă'', a adăugat el.Primarul a sfătuit părinţii să solicite ajutor medical imediat dacă cei mici se confruntă cu febră persistentă, erupţii, dureri abdominale şi vărsături.''Un sindrom pediatric inflamator multi-sistem, raportat recent de autorităţile din Regatul Unit, este de asemenea depistat în rândul copiilor şi tinerilor adulţi din oraşul New York şi din alte regiuni ale Statelor Unite'', a precizat departamentul de sănătate al oraşului New York într-un buletin dat publicităţii luni, adăugând că boala este ''potenţial asociată cu COVID-19''.Potrivit autorităţilor, copii cu vârste între 2 şi 15 ani au manifestat simptome asociate cu sindromul de şoc toxic sau cu boala Kawasaki, un sindrom vascular rar care apare la copii.Peste jumătate dintre copiii spitalizaţi ''au avut nevoie de susţinerea tensiunii arteriale, iar cinci dintre aceştia au necesitat ventilaţie mecanică'', potrivit buletinului.Oraşul New York este epicentrul pandemiei de COVID-19 din Statele Unite.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Ana Bîgu, editor online: Anda Badea)