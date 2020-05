Întregul sezon ciclist înghesuit în 12 săptămâni

12:20

La Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Mavromati din Botoșani sunt internați mai mulți copii infectați cu virusul COVID. Concret, conform datelor transmise de către Direcția de Sănătate Publică, marți, 5 mai 2020, erau internați la Secția de Boli Infecțioase opt copii. Este vorba despre trei minori cu vârsta cuprinsă între 10 – 14 […]