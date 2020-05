Crimă alarmantă în Brașov! Un fiu și-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuțit

12:20

Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat patru decese, miercuri, 6 mai. Astfel, bilanțul morților din cauza COVID-19 a ajuns la 858. Este vorba, în cazul ultimelor patru decese, de pacienți infectați din Bihor, Suceava, Satu Mare și Constanța.