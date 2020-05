Coronavirus/SUA: Grupul de lucru pentru coronavirus nu va fi desfiinţat, ci remaniat şi se va ocupa de redeschidere, explică Trump

17:10

Preşedintele Federaţiei Române de Atletism (FRA), Florin Florea, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, că la atletism sportivii au şansa de a face antrenament individual şi în aceste condiţii nu ştie câţi dintre ei vor dori să intre în cantonament conform ordinului de reluare a activităţii sportive emis de Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii."Pentru lotul olimpic, dacă sportivii doresc să meargă în cantonamente şi să facă antrenamente colective cu respectarea ordinului Ministerului Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii, vom vedea. Noi i-am întrebat azi pe sportivi şi antrenori să ne spună cine doreşte să meargă în cantonament conform ordinului. Noi nu suntem nici la fotbal şi nici la alte sporturi de echipă. Atletismul este un sport individual în care suveran este sportivul şi antrenorul. Deci de performanţă răspunde sportivul, antrenorul, clubul şi apoi federaţia, dar voluntar, ca să spun aşa. Sportivii sunt partenerii noştri, ei sunt ai cluburilor, pentru că acolo sunt angajaţi. Adevărat este însă că noi le recomandăm diverse lucruri, avem specialişti, ne consultăm, dar decizia privind pregătirea o iau sportivul şi antrenorul. Deci dacă vor fi sportivi dintre cei din lotul olimpic care vor dori să meargă în cantonament cu respectarea ordinului dat ieri de MTS, atunci vom informa şi noi mai departe că avem 2, 4 5 persoane care vor în cantonament. Aşa că până mâine noi aşteptăm răspunsurile de la sportivi. Acum nu ştim. Dar după cum spuneam, la noi lucrurile sunt mai simple. Asta pentru că atletismul are şansa de a face antrenamente individuale, nu e nevoie de antrenament colectiv. De asta noi nu vrem să comentăm şi să intrăm în decizii privind reluarea antrenamentelor. Fiecare federaţie are specificul ei şi îşi face politica pe care o consideră ca să obţină maximum de eficienţă", a spus oficialul FRA.Acesta a menţionat că sportivii de la atletism pot fi ajutaţi într-un singur fel, prin deschiderea stadioanelor şi parcurilor."Sportivii de la atletism s-au pregătit şi până acum, doar că au făcut o pregătire generală. Federaţia Română de Atletism nu trebuie să fie pregătită pentru reluarea antrenamentelor după 15 mai, ci sportivii, antrenorii şi cluburile. Ei trebuie să fie pregătiţi. Noi am cerut Ministerului Tineretului şi Sportului să se deschidă după 14 mai stadioanele şi parcurile. Ăsta e primul lucru care ne trebuie nouă, la atletism. Dacă se rezolvă treaba asta şi se deschid stadioanele şi parcurile atunci pentru Federaţia Română de Atletism este OK. Pentru restul sportivilor, care nu sunt în lotul olimpic, ei vor continua pregătirea... dar să vedem ce restricţii vor fi în starea de alertă de după 14 mai. Pentru că dacă se deschid stadioanele şi parcurile deja toţi sportivii se vor putea antrena normal, de 2 ori pe zi, de 4 ori pe zi, cum doreşte fiecare", a afirmat el."Noi nu am discutat cu ministerul despre deschiderea stadioanelor, doar am făcut această solicitare. Dar mă uit în ordinul ăsta şi văd că oricum nu MTS decide, ci cei de la Ministerul Sănătăţii. 90% din ce se scrie în acest ordin face referire la Ministerul Sănătăţii. Noi am cerut deschiderea stadioanelor imediat după încheierea stării de urgenţă, adică începând cu 15 mai. Mai mult nu am ce să discut la MTS. Ăsta e punctul nostru de vedere legat de antrenamentele la atletism. Noi am spus că din 15 iunie vrem să ne gândim la competiţii. Dar nu ne grăbim, aşteptăm. Alţii se grăbesc pentru că aşa le este sportul, la fotbal, la handbal şi aşa mai departe... ei vor să reia antrenamentele colective pentru a termina campionatele", a adăugat Florea.Referitor la testarea sportivilor, preşedintele Federaţiei Române de Atletism a menţionat că din punctul său de vedere aceste cheltuieli ar trebui să fie susţinute de la bugetul de stat."Deocamdată este vorba despre testarea celor care vor merge în cantonamente. Noi nu avem prevăzute fonduri pentru testele de coronavirus pentru că nu aveam de unde să ştim că e nevoie de aşa ceva. Dar pentru câţiva sportivi vom găsi, spun eu, fonduri ca să le facem testele. La modul general, dacă se va trece la testarea tuturor, eu cred că ar trebui să se aloce fonduri de la stat. Pentru că de acolo vin lucrurile astea, de acolo a venit şi indemnizaţia de 75%. Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a prezentat, marţi, într-o conferinţă de presă, un protocol realizat împreună cu Ministerul Sănătăţii care cuprinde recomandări pentru reluarea antrenamentelor de către sportivi după data de 15 mai, când este aşteptată încheierea stării de urgenţă decretate ca urmare a pandemiei de coronavirus.Federaţia Română de Atletism are cinci sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo: Florentina Iuşco (săritura în lungime), Alina Rotaru (săritura în lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Daniela Stanciu (săritura în înălţime), Alin Firfirică (aruncarea discului).