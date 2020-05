Primele imagini făcute de procurori în casa Mădălinei Manole! Ce detalii se puteau observa în ele

14:40

Măștile de protecție au fost aduse din China prin intermediul Unifarm. După ce s-a constatat că acestea prezintă un mare risc pentru sănătate, au fost retrase de pe piață. Marca se numește ”Daddy Baby” și au fost distribuite în multe spitale din țară. După ce la nivel european, ENEA, dar şi autorităţile nationale prin INFOCONS, […] The post Alertă! Un brand de măști de protecție adus din China a fost retras de pe piața noastră! Ce riscuri prezenta acesta appeared first on Cancan.ro.