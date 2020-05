Coronavirus: Barbra Streisand a omagiat personalul medical interpretând cântecul ''You'll Never Walk Alone''

19:00

Deputatul independent Nicuşor Dan a subliniat că Primăria Capitalei ar trebui să impună în contractul cadru cu operatorii de salubritate măsuri pentru colectarea selectivă.Nicuşor Dan a atras atenţia, la o dezbatere Expert Forum pe tema gestionării deşeurilor şi a calităţii aerului, asupra faptului că în prezent 20-25% din populaţia Capitalei nu are contract cu un operator de salubritate."Trebuie să trecem la colectare selectivă, iar asta înseamnă o atitudine activă a Primăriei Capitalei, care să impună contractul cadru cu operatorii de salubritate, care să îi facă pe aceştia să colecteze selectiv. Nu am văzut această atitudine activă, dimpotrivă. Recent am văzut o hotărâre de Consiliu General prin care Primăria Generală, în mod chiar ilegal, se deroba de la sarcina de a semna contractele cu gropile de gunoi. Trimitea sectoarele să îşi negocieze fiecare un contract cu gropile de gunoi, deşi, prin lege, atributul este al Consiliului General. (...) Există un procent semnificativ, undeva la 20-25% din populaţia Bucureştiului, care nu are contract de salubritate şi oamenii aceştia aruncă gunoiul undeva", a precizat Nicuşor Dan, candidat la Primăria Capitalei.El a atras atenţia asupra faptului că Municipalitatea a alocat bani pentru o serie de proiecte care vizau îmbunătăţirea calităţii aerului, dar că acestea nu au fost implementate: realizarea unui registru viabil al spaţiilor verzi, implementarea strategiei anti-praf, centura verde a Bucureştiului, pistele pentru biciclete. Nicuşor Dan a pledat şi pentru finalizarea Centurii Capitalei, apreciind că aceasta ar putea avea un impact de 10-15% în vederea reducerii traficului. Totodată, a atras atenţia asupra faptului că PUZ-urile derogatorii au redus în mod continuu suprafaţa spaţiilor verzi din Capitală."Primăria deţine, a cumpărat în anul 2013, un laborator mobil de măsurare a calităţii aerului pentru care plăteşte în fiecare an 100.000 de lei întreţinere şi cu care se poate duce în orice punct, la sesizarea cetăţenilor (...) să vadă care este sursa poluării atmosferice. Nu a făcut-o, nu există niciun raport despre cum a folosit acest laborator mobil", a mai spus Nicuşor Dan.Ciprian Ciucu, preşedinte al Agenţiei Funcţionarilor Publici şi preşedinte al PNL Sector 6, a apreciat că problema mediului şi a depozitării deşeurilor este subestimată, în condiţiile în care gropile de gunoi din jurul Capitalei riscă să ajungă "la saturaţie"."Suntem efectiv în situaţia în care se afla acum câţiva ani Napoli. Dacă vă aduceţi aminte, nu mai era capacitate unde să mai depoziteze gunoi. Este vorba de faptul că ajungem la saturaţie pe cele trei gropi de gunoi de la Glina, Chiajna şi de la Vidra. Acum, în acest an. Şi noi încă ne gândim ce să facem, cum să facem. Dar efectiv nu o să mai avem unde să punem gunoiul. Problema este extrem de cunoscută, bine documentată. Din păcate, nu e sus pe agenda publică. (...) Problema de mediu şi depozitarea deşeurilor este cea de-a patra problemă structurală majoră a Bucureştiului, pe lângă partea de trafic, RADET şi riscul seismic. Problemele care sunt în faţa noastră sunt extrem de complexe şi necesită o experienţă managerială şi un efort managerial uriaş", a spus Ciucu.Europarlamentarul Clotilde Armand, preşedinte USR Sector 1, a atras atenţia asupra faptului că în acest sector există un parc auto care egalează numărul locuitorilor, în timp ce parcările organizate sunt foarte puţine."Tradiţional, Bucureşti era protejat de o perdea forestieră pe care trebuie să o refacem. Din păcate, nu are aceleaşi preocupări administraţia actuală, care ne propune un plan urbanistic zonal - se numeşte PUZ coordonator - prin care porţiuni din Pădurea Băneasa vor deveni construibile: P+6+ mansardă. Şi la fel în zona Parcului Herăstrău. O parte din Parcul Herăstrău va deveni construibil. În general, grija pentru spaţiile verzi nu există şi scade dramatic metrul pătrat de spaţii verzi pentru fiecare locuitor. Planul urbanistic propus conţine o densificare exagerată, o triplare a populaţiei în sectorul 1", a spus Clotilde Armand.Preşedintele PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, a afirmat că poluarea scurtează viaţa cu aproximativ 22 de luni, în medie."Valorile recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii sunt depăşite practic în orice moment al zilei şi în orice loc din Bucureşti, lucru extrem de grav. Cifrele ne arată că poluarea, generată în bună măsură şi de proasta gestionare a deşeurilor, ne scurtează viaţa cu vreo 22 de luni, în medie. Au existat în spaţiul public discuţii despre legătura dintre poluare şi COVID 19. Încă nu avem o dovadă clară care să spună că cele două sunt strict legate, dar ce putem să spunem cu siguranţă este că dacă respiri aer poluat ai şanse mari să fii afectat mai sever de COVID 19", a spus Voiculescu. AGERPRES/ (A - autor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)