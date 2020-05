Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu: rolul amenzilor nu a fost acela de a aduce bani la buget

17:40

Veste uluitoare pentru români! Amenzile date pentru încălcarea ordonanțelor militare sunt neconstituționale. Anunțul a fost făcut în această după-amiază de Renate Weber, avocatul Poporului. Citește și: Klaus Iohannis, dezvăluiri despre relansarea economică după criza provocată de epidemia de coronavirus: "Antreprenorii au probleme reale…" Amenzile pentru încălcarea ordonanțelor militare sunt neconstituționale Curtea Constituțională a României a declarat […]