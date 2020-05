Alexandru Rafila susține că oamenii o să beneficieze de un vaccin împotriva coronavirusului abia în a doua jumătate a anului 2021

19:00

Poveste incredibilă la Suceava. În timpul verificărilor de la miezul nopții în trafic, pentru justificarea deplasărilor, un tânăr oprit de agenți, culmea, fără nicio declarație pe proprie răspundere asupra sa, a mărturisit cu sinceritate că a consumat substanțe psihoactive. Întâmplarea a avut loc în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2.00, pe drumul […]