Îi știi pe cei 7 antrenori români care au câștigat Cupa Campionilor?!

Paul Pîrvulescu (31 de ani, fundaș stânga), în prezent jucătorul celor de la Academica Clinceni, a recunoscut la GSP Live că s-a dopat la o echipă din România, însă nu a dorit să-i dea numele.„Eu la FCSB n-am făcut ozonoterapie, am făcut în altă parte, dar nu la Steaua. Pentru mine, era suficient să stau 2-3 minute în apă rece, apoi în apă caldă, după care alternam și eram ok. Când făceam ozonoterapie, a doua zi mă simțeam prost, dar următoarea zi eram ok. ...