7 mai, o zi istorică pentru fotbalul românesc și nu numai

10:30

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, 7 mai, încă opt decese din cauza virusului COVID-19. Numărul total a ajuns la 876. (CITEȘTE ȘI: Alertă medicală în SUA. Petreceri ”COVID” pentru infectare voluntară cu noul coronavirus) Deces 869 Femeie, 78 ani, județ Arad. Data confirmării: 27.04.2020 Data deces: 07.05.2020. Comorbidități: DZ tip II, HTA gradul […] The post Coronavirus în România. GCS anunță încă 8 decese! Numărul total – 876 appeared first on Cancan.ro.