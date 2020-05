Hunedoara: Echipa de medici militari şi-a încheiat misiunea de conducere la Spitalul Judeţean Deva

13:30

Actriţa canadiană Neve Campbell, care a cunoscut celebritatea datorită seriei horror "Scream", ar putea reveni în al cincilea film din această sagă cinematografică de succes, relatează EFE.Într-un interviu acordat pe canalul YouTube ziaristului Jake Hamilton, preluat de unele media de specialitate americane, precum Bloody Disgusting, actriţa a confirmat că se află în negocieri pentru a se alătura proiectului."La început am fost reticentă să fac un alt film 'Scream' fără Wes Craven, geniul din spatele acestei saga şi motivul succesului său. Însă, regizorii (noului film) au venit la mine cu acest proiect ce pare să pună în valoare munca lui Wes. De fapt, doream să-i aduc un omagiu, iar acest lucru înseamnă mult pentru mine", a subliniat Campbell."Măcar dacă am putea să-l realizăm", a precizat actriţa referindu-se la actuala pandemie de coronavirus.Neve Campbell a jucat în toate cele patru filme "Scream", o saga horror de mare succes care a dat o nouă viaţă subgenului "slasher", în regia lui Wes Craven, unul dintre cineaştii cei mai provocatori şi tulburători.Wes Craven, devenit cunoscut pe plan internaţional şi datorită seriei "A Nightmare on Elm Street", a murit în 2015.În spatele viitorului proiect "Scream" se află aşa-numitul colectiv Radio Silence, format din Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett şi Chad Villella. În principiu, Matt Bettinelli-Olpin şi Tyler Gillett vor fi regizorii, în timp ce Chad Villella va fi producătorul executiv al viitorului film.Cei trei se află şi în spatele comediei negre "Ready or Not", lansată anul trecut.Ei intenţionează să realizeze un thriller intitulat "The Ice Beneath Her", cu actriţa Daisy Ridley în rolul principal, care a devenit foarte populară după ce a jucat în noua saga "Star Wars". AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Dana Purgaru, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Scream Movies / Facebook