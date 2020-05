Madonna, infectata cu coronavirus

Madonna, infectata cu coronavirus in timpul turneului in Franta Cântăreaţa americană Madonna susţine că a contractat noul în luna martie, când se afla în Paris pentru a-şi promova albumul „Madame X”. Madonna, infectata cu coronavirus in timpul turneului in Franta Într-un mesaj publicat pe Instagram, miercuri, Madonna a căutat să clarifice zvonurile apărute în ultima perioadă despre starea ei de sănătate. „În prezent, nu sunt bolnavă. Când rezultatul testului pentru anticorpi la Covid-19 este poz...

