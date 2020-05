Andreea Tonciu a vrut să fie sexy, dar a dat-o în bară. Fanii au sărit pe ea: „Rebi oare ce o să spună?”. FOTO

13:30

În plină pandemie de coronavirus, Maria Ghiorghiu a făcut un anunț îngrijorător. Celebra clarvăzătoare susține că i s-a arătat a cincea Apocalipsă, iar lucrurile ce urmează să se întâmple nu sunt deloc cele mai bune. Maria Ghiorghiu a făcut un anunț îngrijorător pe blogul său. Celebra clarvăzătoare a vorbit despre a cincea Apocalipsă, după ce […] The post În plină pandemie de coronavirus, Maria Ghiorghiu face un anunț șocant: „A cincea Apocalipsă!” appeared first on Cancan.ro.