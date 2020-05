Două proiecte de ventilator de uz medical i-au fost prezentate premierului, în cursul vizitei la uzinele Dacia

16:30

Managerul Institutului de Boli Infecţioase "Prof. Matei Balş" din Bucureşti, Adrian Streinu-Cercel, a declarat că pacienţii care vin la această unitate vor fi evaluaţi cu un computer tomograf mobil dotat cu un soft care depistează COVID-19."Acest computer tomograf mobil ne este deosebit de util pentru screening. În momentul în care un pacient cu COVID sau cu o afectare de SARS-CoV-2 intră în institut, primul lucru pe care-l va face - va trece pe lângă această unitate, i se va face investigaţia de rigoare, după care ajunge pe secţie. Ce este important este că acest instrument ne dă o idee încă de la început încotro va merge pacientul din punct de vedere clinic, ceea ce ne scurtează foarte mult timpii de aşteptare din punct de vedere al luării atitudinii terapeutice. (...) Orice pacient care intră în Balş va trece pe aici, i se va face CT-ul pulmonar, pe baza algoritmului i se spune ce prognostic imediat are", a spus Cercel, joi, într-o conferinţă de presă. El a menţionat că softul computerului tomograf arată "leziunea de tip pulmonar de tip COVID" la pacientul care e afectat de SARS-CoV-2."Aparatul îţi dă o imagine, se cheamă plămânul pestriţ sau în mozaic. Acea imagine este una caracteristică. Dacă nu are acea imagine, prognosticul pacientului este net mai bun. Dacă are acea imagine, ştim unde să-l ducem, într-o altă secţie, în aşa fel încât să-i acordăm de la început sprijinul de care are nevoie ca să nu ajungă să facă leziuni severe", a mai declarat Streinu-Cercel.El a menţionat că institutul are specialişti foarte buni, care se pricep la CT şi că, de luni, aparatul va intra în utilizare continuă.Întrebat de jurnalişti dacă s-a trecut de vârful pandemiei în prezent, Streinu-Cercel a răspuns: "Nu am trecut şi vă uitaţi şi dumneavoastră pe date, că vedeţi aceleaşi cifre pe care le văd şi eu. Când vorbim încă de sute de cazuri, clar că nu am trecut".Despre testarea a peste 10.000 de bucureşteni, medicul a precizat că se aşteaptă avizele de la DSP.Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a amintit că în urmă cu o lună s-a luat decizia în Consiliul Local să se cumpere acest computer tomograf şi că valoarea investiţiei se ridică la aproape un milion de euro."E contract de comodat între Primăria Sectorului 1 şi Institutul 'Matei Balş'. Institutul 'Matei Balş' va folosi acest computer tomograf cât va avea nevoie", a precizat edilul.Tudorache a afirmat că la Centrul Medical Caraiman e un computer tomograf achiziţionat de 6 luni, pe care se va monta softul care să depisteze COVID-19.Potrivit acestuia, astfel, vor fi două softuri de acest tip în România - la Institutul "Matei Balş" şi la Centrul Medical Caraiman. AGERPRES/(A - autor: Iulia Carciog, editor: Florin Marin, imagine. Marian Vlăduț, redactare video: Marilena Gheorghiță, montaj: Traian Arsenescu, editor online: Ada Vîlceanu)