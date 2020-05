Suceava: Patru cadre medicale de la Spitalul Câmpulung Moldovenesc cercetate penal, după ce au refuzat detaşarea la SJU

19:30

PLUS anunţă că a iniţiat o petiţie pentru ''depolitizarea şi profesionalizarea'' Curţii Constituţionale, susţinând modificarea modului de desemnare a judecătorilor CCR.Conform unei postări pe pagina de Facebook a PLUS, petiţia a strâns deja peste 300 de semnături."Reforma Curţii Constituţionale înseamnă instituirea unui arbitru echidistant şi profesionist al vieţii politice. Doar în acest mod putem să ne asigurăm de protejarea statului de drept şi prevenirea în viitor a unor abuzuri precum cele realizate în perioada 2017-2019", a precizat formaţiunea.PLUS propune următoarele modificări în modul de desemnare a judecătorilor CCR:- trei judecători constituţionali vor fi desemnaţi de către colegiul de conducere al ÎCCJ;- trei judecători vor fi desemnaţi de către camerele reunite ale Parlamentului;- trei judecători vor fi desemnaţi de către preşedinte.Totodată, PLUS propune drept etapă obligatorie în desemnarea celor nouă judecători obţinerea unui aviz favorabil din partea unei comisii de specialişti instituită de către Consiliul Superior al Magistraturii. AGERPRES/ (AS - autor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) PLUS / Facebook