Guvernul folosește banii din Fondul de rezervă pentru a cumpăra tablete pentru elevii care nu au acces la cursurile online și măști pentru persoanele vulnerabile

15:50

Vasile Antonie Tămaş, preot într-un sat din judeţul Covasna, atrage atenția cu privire la școala online și efectele pe care le are asupra copiilor din cătunul pe care îl păstorește. În satul Hetea din comuna Valcele 99% dintre elevi nu au acces la internet şi că pentru majoritate hrana zilnică e reprezentantă de cornul şi […]