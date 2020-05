Jador, pregătit să renunțe la burlăcie și să se însoare cu Georgiana? Cântărețul a dus-o pe fosta iubită acasă la părinții lui de Paște

16:00

Ludovic Orban a anunțat, joi, la Craiova, că examenele de Bacalaureat și Evaluarea Națională vor fi date în condiții de maximă siguranță în fiecare școală din țară. Ludovic Orban a spus că elevii şi profesorii vor purta măşti, iar şcolile vor fi dezinfectate. În plus, autoritățile iau în calcul introducerea separatoarelor de plexiglas în sălile […] The post Ludovic Orban, despre cum vor da elevii examenul de Bacalaureat: ”Vom face dezinfectare școlilor” Ce alte măsuri vor fi luate appeared first on Cancan.ro.