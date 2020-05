Cristian Tudor Popescu, declarații acide după mesajul transmis românilor de CCR privind amenzile: “Trebuia să fiți șmecheri”

16:40

Gheorghiță Constantin, zis și Comitet, membru al clanului Pistol din Buzău, s-au ales cu dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Celebrul interlop și soția sa au mers în ziua de Paște în vizită la rude la Bărbulești din Ialomița, cumună în care sunt acum peste 70 de cazuri de COVID-19. „În urma semnalării cazurilor de […]