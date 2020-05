Curs valutar BNR 8 mai 2020. Nu e o greșeală. Câți lei costă azi 1 euro

21:00

Premierul Ludovic Orban a anunțat că bani din Fondul de rezervă al Guvernului vor fi folosiți pentru a cumpăra măști pentru persoanele vulnerabile și tablete pentru elevi. Anunțul a fost făcut în debutul ședinței de Guvern, iar actul normativ pentru această hotărâre va fi pregătit pentru următoarea ședință.