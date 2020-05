Zeci de pensionari, fotografiați bând bere le terasă, fără măști de protecție. Unde s-a întâmplat

08:40

Pentru scenele de tortură cu șocuri electrice din serialul Vlad, postul Pro TV a fost amendat de către Consiliul Nașional al Audiovizualului (CNA). (CITEȘTE ȘI: CU CE PROBLEME SE CONFRUNTĂ ACTRIȚA DIANA SAR, DIN SERIALUL VLAD, PRODUS DE PRO TV) Astfel, postul din Pache Protopopescu va trebui să plătească o amendă de 7.500 de lei, pentru […] The post CNA a sancționat postul Pro TV! Motivul: scenele de tortură cu șocuri electrice din serialul Vlad appeared first on Cancan.ro.