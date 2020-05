Schimbări la examenul de Bacalaureat! Anunțul făcut de Ministerul Educației

09:00

Despărțirea de George Burcea este un nou început, pentru Andreea Bălan, iar vedeta îi aplică fostului partener de viață o ”lovitură” de la distanță, printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook. Andreea Bălan nu afișează imaginea unei femei deprimate, care nu mai știe cum să iasă dintr-o situație sentimentală dificilă. Ba chiar din contră. Mesajul […] The post Andreea Bălan i-a dat „fatala” lui George Burcea: „Am primit mesaje în care…” appeared first on Cancan.ro.