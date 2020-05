A supraviețuit timp de trei zile, deși a fost îngropată de vie. A mai avut puterea chiar să strige și după ajutor

14:20

eMAG reduceri frigidere. Vara este tot mai aproape, iar magazinul online are oferte excelente in aceasta perioada la frigidere de la diferite branduri, ideale pentru a va mentine alimentele proaspete si apetisante. eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI. Am analizat oferta si am descoperit 3 frigidere bune care costa fiecare sub 800 de lei. 1. Frigiderul LDK LF 220, Clasa A+, Capacitate 238 L, H 143,5 cm, 5 ani garantie, Alb, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri frigidere....