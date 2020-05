La 75 de ani de la victoria aliaţilor în Europa, secretarul general al NATO salută rolul esenţial al forţelor armate aliate

14:00

Cineastul american Spike Lee a anunţat joi pe Twitter că la 12 iunie va prezenta pe Netflix noul său film, "Da 5 Bloods", relatează EFE.Cu o distribuţie din care fac parte Chadwick Boseman, Paul Walter Hauser, Jean Reno şi Mélanie Thierry, "Da 5 Bloods" prezintă expediţia a patru afro-americani veterani ai războiului din Vietnam care se întorc în ţara asiatică pentru a găsi rămăşiţele pământeşti ale liderului brigăzii lor căzut în luptă.Potrivit site-ului de specialitate Indiewire, deşi filmul va avea premiera pe Netflix, Spike Lee spera să-l poată lansa în cinematografe înainte de pandemia de coronavirus, însă în urma schimbărilor decretate de Academia de la Hollywood, "Da 5 Bloods" va putea intra în cursa pentru premiile Oscar."Da 5 Bloods" este primul film al cineastului afro-american după "BlacKkKlansman" (2018) cu care a câştigat primul său Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat.Totuşi Lee este este unul dintre regizorii americani cei mai reputaţi din ultimele decenii care a fost recompensat anterior cu un Oscar onorific pentru întreaga sa carieră.Din ampla sa filmografie fac parte titluri precum "She's Gotta Have It" (1986), "Do the Right Thing" (1989), "Malcolm X" (1992), "He Got Game" (1998), "25th Hour" (2002) sau "Inside Man" (2006).Mereu angajat în lupta pentru respectarea drepturilor comunităţii afro-americane şi combaterii rasismului, Spike Lee a fost unul din protagoniştii ultimei gale a premiilor Oscar pentru criticile sale implicite la adresa preşedintelui SUA, Donald Trump."Cu alegerile prezidenţiale din 2020 bătând la uşă, să ne mobilizăm şi să ne plasăm de partea corectă a istoriei (...) Să facem ceea ce este corect", a spus Lee, într-o aluzie directă la titlul filmului său "Do The Right Thing". AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Dana Purgaru, editor online: Ady Ivaşcu)