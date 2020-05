Încălzirea Globală ar putea duce la alte pandemii!? Ce au descoperit cercetătorii

12:10

Orașul Guayaquil din Ecuador este în prezent unul dintre cele mai afectate orașe din lume de noul coronavirus. Autoritățile locale au fost luate prin surprindere, iar dovada o fac zecile de cadavre abandonate pe străzi și sutele de pacienți care așteaptă să fie internați și par că sunt aproape să își dea duhul. Mulți dintre […]