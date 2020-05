Atenție mare! Pandemia de COVID-19 ar putea duce a o explozie a cazurilor de TBC

13:00

Astăzi a fost convocat, în ședință extraordinară, Centrul Local de Combatere a Bolilor Mehedinți, pentru dezbaterea planului de măsuri al DSVSA Mehedinți, în cazul unei ferme de creștere și reproducție a suinelor din satul Vrancea (comuna Burila Mare), unde a fost confirmat un focar de pestă porcină. Totodată, a fost convocat și Comitetul Județean pentru […] The post Focar de pestă porcină în Mehedinţi! 4.000 de porci vor fi ucişi appeared first on Cancan.ro.