Anca Lungu, mesaj sfâșietor despre bunica sa moartă: “Mi-a fost și mamă. Aveam doar 8 luni când «m-a adoptat»”

Tradiționalele evenimente din data de 10 mai care machează Ziua Regalității au fost anulate în acest an. În schimb, custodele Coroanei, Margareta, va susține duminică un comunicat adresat tuturor românilor, a anunțat Casa Regală. „În împrejurările actuale, Casa Majestăţii Sale Custodele Coroanei nu va mai organiza evenimentele tradiţionale cu prilejul sărbătorii naţionale de 10 Mai.