Gestul de neiertat făcut de Mihai Bendeac: ”Am venit ca nesimțitul. Mă simt atât de prost.”

17:00

Pandemia de coronavirus a făcut în ultima perioadă testarea pacienților pentru tuberculoză foarte dificilă. Potrivit agenției Stop TB, în jur de 3.000 de bolnavi de tuberculoză din România nu au fost diagnosticaţi, din cauza aglomerației din spitale și riscurile infectării cu nou coronavirus. În acest context, Agenția Stop TB recomandă testarea simultană pentru Covid-19 şi […] The post Atenție mare! Pandemia de COVID-19 ar putea duce a o explozie a cazurilor de TBC appeared first on Cancan.ro.