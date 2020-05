ZiuaEUROPEI/Călin Popescu-Tăriceanu: Uniunea Europeană trebuie să redevină democrată şi solidară

18:50

Noul antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, vineri, într-o intervenţie live pe pagina de Facebook a clubului, că formaţia sa are şanse să câştige în acest sezon titlul de campioană, aflându-se la doar 4 puncte în spatele liderului CFR Cluj. "Cu domnul (Mihai) Rotaru ne-am înţeles imediat, m-au căutat ieri şi am ales să vin la Craiova, cu gânduri pozitive şi entuziasm pentru această meserie, ştiind că Universitatea Craiova este una dintre cele mai bune echipe din România. Eu cred că e posibil să câştigăm titlul, eu pentru asta am venit, suntem la numai 4 puncte de CFR Cluj şi e normal să ne gândim la titlu. E şi o situaţie în care apar surprize, nu ştim cum s-au pregătit echipele în această perioadă de pandemie. E un mic campionat de 8 meciuri şi vom încerca să ne apropiem de CFR. Eu cred că Universitatea Craiova are şanse la titlu ca şi alte echipe. Eu sper din suflet să putem câştiga trofee, să facem ceva deosebit pentru această echipă de tradiţie", a declarat Bergodi.Bergodi nu se aştepta să revină în campionatul românesc atât de repede."Sincer nu mă aşteptam să revin aşa repede în Liga I, speram ca din august să am o şansă să revin. Eu mă simt în România ca în a doua casă. Am avut şansa de a antrena într-un campionat foarte bun, echipe cu tradiţie, Rapid, (CFR) Cluj, Steaua şi sunt mândru de această situaţie. Suporterii Craiovei sunt pătimaşi, am simţit asta pe pielea mea când am venit cu alte echipe. Suporterii au împins mereu jucătorii din spate, se poate spune cu uşurinţă că sunt al 12-lea jucător", a mai spus Bergodi.Antrenorul a vorbit şi despre situaţia din Italia, una din ţările cel mai grav afectate de pandemia de COVID-19: "A fost o perioadă foarte, foarte grea în Italia, au murit oamenii ca muştele, Lombardia a fost foarte afectată. Nu a fost uşor, dar Italia s-a comportat binişor şi din 4 mai am început să ieşim din case. Sperăm ca acelaşi lucru să se întâmple şi în România. E o durere mare că au murit atâţia oameni".Antrenorul italian Cristiano Bergodi a semnat, vineri, un contract pe un an cu echipa de fotbal Universitatea Craiova, înlocuindu-l astfel pe Corneliu Papură, care a demisionat săptămâna trecută.Corneliu Papură, 46 de ani, îl înlocuise pe Victor Piţurcă în funcţia de antrenor al echipei oltene la începutul acestui an, după ce fostul selecţioner şi-a reziliat contractul. Corneliu Papură mai fusese antrenor principal la Universitatea din 15 aprilie 2019, după demiterea italianului Devis Mangia, şi în prima parte a sezonului actual, până la 1 septembrie, când a fost instalat Piţurcă.De numele unui antrenor italian, Devis Mangia, se leagă şi ultimul trofeu cucerit de Universitatea Craiova, Cupa României, în 2018.Bergodi şi-a reziliat la începutul lunii ianuarie contractul cu FC Voluntari, pe care a pregătit-o în perioada noiembrie 2018-decembrie 2019.Bergodi (55 ani), care are în palmares un trofeu în România, Supercupa cucerită în 2007 cu Rapid, le-a mai antrenat în ţara noastră pe FC Naţional Bucureşti, CFR Cluj, Rapid, Politehnica Iaşi, Steaua şi ASA Târgu Mureş, dar şi echipele italiene Imolese, Sassuolo, Modena, Pescara şi Brescia. AGERPRES (V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)