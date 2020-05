Ilinca Vandici, băgată în ședință de șefii Kanal D după ce s-a arătat interesată de un show de la „concurență”

18:00

Fetița din Vaslui, care i-a cerut primarului printr-o scrisoare un telefon pentru școala online, a emoționat o țară întreagă. Povestea acesteia ajungând ulterior și în alte țări. Recent, potrivit Mediafax, o agenție din Australia s-a arătat interesate să ajute copiii din comuna Șutulea, localitatea din care fetița i-a cerut ajutor primarului. De asemenea, povestea a […]