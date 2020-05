SUA: Un copil a decedat la New York din cauza unei afecţiuni inflamatorii, probabil legate de COVID-19

19:50

România nu a reuşit, în cei 30 de ani de la căderea comunismului, să fie "în locomotiva Uniunii Europene", a declarat vineri pentru AGERPRES fostul premier Petre Roman, fost ministru de Externe, care a subliniat că încrederea sa pentru proiectul european "rămâne sută la sută".La împlinirea a 70 de ani de la "Declaraţia Schuman", Petre Roman a afirmat că întrebarea care se pune este dacă nu cumva a fost pierdută bătălia pentru combaterea coronavirusului, "marea întrebare" fiind totuşi dacă UE mai poate menţine Europa unită, aşa cum au dorit marii vizionari în 1950 sau 1984."Doresc ca, la moment aniversar, să aduc un omagiu unui om extraordinar, o mare personalitate a lumii - preşedintele François Mitterand. În 24 mai 1984, fiind preşedinte al Consiliului European, era proaspăt ales preşedinte al Franţei, în faţa Parlamentului European el face o declaraţie - astăzi document de bază - în care spune: "Numeroşi sunt aceia mai tineri care au conceput cu toată ambiţia o Europă la dimensiuni care ordonează istoria şi servesc prin aceasta unui interes just, unui interes drept al popoarelor europene. Ei sunt lucrătorii unei imense întreprinderi care va schimba în mod radical datele politice şi ale geopolitici internaţionale. Fie ca ei să continue să se unească în jurul acestui proiect şi pentru acest simplu motiv viaţa lor publică va fi justificată. Ei vor remodela planeta". Dar tot în acest discurs, acest vizionar excepţional mai adaugă: "Tentaţia protecţionistă va mai câştiga teren. Şi atunci când Europa se va trezi, ea va fi pierdut bătălia care comandă toate celelalte bătălii". Noi suntem în acest moment în această situaţie, în care ne întrebăm dacă nu cumva Europa, adică Uniunea Europeană, n-a pierdut deja o bătălie - cea pentru combaterea coronavirusului. Însă marea întrebare este dacă va reuşi în bătălia pentru a menţine Europa unită, aşa cum vizionarii aceştia din 1950, 1984 au avut uriaşa capacitate de a o întrevedea. Aceasta este marea întrebare la 70 de ani de la momentul lansării Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului", a afirmat Petre Roman.Potrivit acestuia, din păcate, România a ratat multe oportunităţi de a fi în "locomotiva Uniunii Europene"."În aceşti 30 de ani de politică nu am reuşit să fim niciodată - România şi românii - în locomotiva Uniunii Europene. Totdeauna am fost într-un vagon, mai degrabă vagonul de la coadă. Ambiţia mea, entuziasmul meu, toată energia mea, tot suflul meu a fost pe ideea ca România să fie într-un proiect, două, câte se poate, să fim şi noi în locomotiva Uniunii Europene. Deocamdată, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Noi am pierdut în politica românească multe etape, am stins, am ratat etape prin care România ar fi putut să fie în altă parte decât este acum. Dar vreau să subliniez că încrederea mea rămâne sută la sută pentru proiectul european", a precizat Petre Roman.Fostul şef al diplomaţiei a evocat în context importanţa fondării în 1951 a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) de către Franţa, Germania de Vest, Italia, Belgia, Luxemburg şi Olanda, "un stindard al libertăţii lansată de excepţionali vizionari, în 1950, adică departe de tot ceea ce suntem acum". Demersul a reprezentat aplicarea unui plan dezvoltat de economistul francez Jean Monnet, făcut public de ministrul de Externe francez Robert Schuman, CECO fiind predecesoarea Comunităţii Economice Europene si ulterior a Uniunii Europene. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei) Citeşte şi: ZiuaEUROPEI/ Baconschi: Actuala criză sanitară - test existenţial pentru UE; împreună putem surmonta dificultăţile ZiuaEUROPEI/ Cristian Diaconescu: Integrarea României în UE şi NATO - cea mai semnificativă realizare istorică Ziua EUROPEI/ Adrian Cioroianu: Criza generată de pandemia de coronavirus - o posibilă etapă în întărirea UE ZiuaEUROPEI/ Meleşcanu: Respectarea intereselor fiecărui stat - elementul fundamental pe care s-a clădit Declaraţia Schuman ZiuaEUROPEI/Corlăţean: 'Declaraţia Schuman', mai valabilă ca oricând; în pandemie, UE a demonstrat că nu funcţionează pe deplin ca un organism unit şi solidar ZiuaEUROPEI/Iulian Chifu: Unitatea europeană se va vedea în mod special în planurile de relansare ulterioare pandemiei ZiuaEUROPEI/Radu Magdin: După această pandemie, UE nu va mai fi la fel, un proces de regândire este necesar