22:40

Primarul municipiului Râmnicu Sărat, Sorin Cârjan, susţine că pacienţii COVID-19 care au fost transferaţi vineri de la Spitalul Municipal Adjud la unitatea medicală din localitate nu erau asimptomatici şi cu forme uşoare, ci "pacienţi cronici şi cu comorbidităţi, care erau internaţi de una, două sau trei săptămâni şi care au fost nevoiţi să facă faţă acestui transport". "Ceea ce s-a întâmplat astăzi depăşeşte orice limită şi mă determină să afirm public dezaprobarea mea faţă de decizia de a transfera pacienţi de la Spitalul din Adjud. Hotărârea aparţine Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, care a decis să transfere pacienţi din judeţul Vrancea către unităţi spitaliceşti din Brăila şi Râmnicu Sărat. Astfel, printr-o adresă transmisă CJCCI Brăila şi Buzău, s-a decis ca 20 de pacienţi de la Spitalul Municipal Adjud să fie transferaţi la Spitalul de Urgenţă Judeţean Brăila şi 30 de pacienţi de la Focşani să fie transferaţi la Râmnicu Sărat, toţi 'pacienţi asimptomatici şi forme uşoare', conform textului adresei. După mai multe ore în care au fost date dispoziţii contradictorii, am fost informaţi că nu se va realiza acest transfer. Şi totuşi, 16 pacienţi au ajuns la poarta spitalului din municipiul nostru şi, conform uzanţelor, au fost preluaţi de personalul medical. Cel mai grav lucru nu a fost faptul că nu a fost nimic clar în această decizie, ci că cei mai mulţi pacienţi veniţi de la Adjud nu sunt 'asimptomatici şi forme uşoare', conform precizărilor transmise, ci pacienţi cronici şi cu comorbidităţi, care erau internaţi de una, două sau trei săptămâni şi care au fost nevoiţi să facă faţă acestui transport", a postat pe o reţea de socializare primarul Sorin Cîrjan.Acesta afirmă că i-a trimis o adresă prefectului judeţului Buzău "pentru a cere lămuriri cu privire la modul în care pacienţii au fost transferaţi"."Urmare a acestor evenimente, am transmis deja o adresă Instituţiei Prefectului judeţului Buzău în care am cerut lămuriri cu privire la modul în care pacienţii au fost transferaţi. De ce au ajuns pacienţii de la Adjud la Râmnicu Sărat, şi nu la Brăila, conform adresei şi de ce se vorbeşte de pacienţi cu forme uşoare, când în realitate aceştia sunt cu probleme? Sunt întrebări care aşteaptă răspuns şi, mai ales, sunt situaţii care nu trebuie să se mai repete! Dincolo de toată această telenovelă, sunt însă foarte convins că pacienţii veniţi astăzi au primit o şansă în plus la viaţă! Le doresc să se întoarcă acasă cu bine şi să nu devină victime ale unor decizii luate pe genunchi!", a precizat primarul.În cursul zilei de vineri, 50 de pacienţi din Vrancea, 20 de la Spitalul Municipal Adjud şi 30 de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) "Sf. Pantelimon" Focşani urmau să fie transferaţi în unităţi medicale din Brăila şi Râmnicu Sărat. Transferul de la Focşani a fost anulat, după ce pacienţii internaţi la SJU, printre care multe cadre medicale din Focşani, au refuzat să plece din unitatea medicală, iar medicii curanţi nu au fost de acord cu transferul acestora.Potrivit Prefecturii Vrancea, transferul pacienţilor COVID-19 la unităţi medicale din judeţele învecinate ar fi trebuit realizat din cauza supraaglomerării spitalelor din Vrancea care tratează bolnavii infectaţi cu noul coronavirus. Ulterior, directorul medical al SJU Focşani, Gabriel Negoiţă, a declarat pentru AGERPRES că "a respectat dorinţa pacienţilor care au refuzat să plece şi niciun pacient de la SJU Focşani nu va mai fi transferat la Râmnicu Sărat, decât dacă doresc acest lucru". De asemenea, acesta a declarat că din cauza supraaglomerării unităţii medicale, pacienţii noi testaţi pozitiv la COVID-19 care necesită internare vor fi redirecţionaţi direct spre spitalele din judeţele învecinate. AGERPRES / (AS - autor: Dana Lepădatu, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea)