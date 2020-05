Florin Călinescu și tragediile care i-au marcat trecutul. Juratul de la Românii au Talent a trecut prin momente îngrozitoare

19:10

Până astăzi, 8 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 14.811 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.423 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 923 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, au murit. Deces 899 Femeie, 84 ani, județ Suceava. Data confirmării: 30.04.2020.