Ce se va întâmpla în spitalele din România, din 15 mai. Mesajul lui Raed Arafat în plină pandemie de COVID-19

22:50

Mai multe echipamente de protecție vor fi aduse, vineri, 9 mai, cu o aeronavă MApN din Turcia în România. O aeronavă C-130 Hercules aparținând Forțelor Aeriene Române efectuează, vineri, 8 mai, un zbor pe ruta București-Istanbul și retur pentru a aduce în țară aproximativ 21 de tone de materiale de protecție. Materialele, constând în 145.000 […] The post Mai multe echipamente de protecție vor fi aduse în țară cu o aeronavă MApN din Turcia appeared first on Cancan.ro.