Motivul care a dus la ruptura dintre Liviu Vârciu și fiica sa. De ce a plecat Carmina din casa vedetei

09:50

Lăudată pentru că a gestionat cum trebuie epidemia de coronavirus, o țară din Uniunea Europeană ar avea un număr mult mai mare de îmbolnăviri decât cel raportat. Vezi AICI despre ce stat este vorba. Studiul acesta, bazat pe intervievarea și analiza situației medicale a unui număr de 919 persoane din 406 gospodării, a permis, de asemenea, și […] The post Date alarmante! Autoritățile ascund de fapt adevăratele cifre despre coronavirus appeared first on Cancan.ro.