Arad: Campanie de informare a românilor care pleacă la muncă în străinătate, direct la frontieră

Filmul ''Două lozuri'', regizat de Aurel Miheleş şi Gheorghe Naghi, după un scenariu semnat de Jean Georgescu şi cei doi regizori, a avut premiera în 1957."Inspirat din faimoasa nuvela a lui I.L. Caragiale, filmul exploatează, sub învelişul unui comic aparent, accentele de tragism şi amărăciune pe care eroul principal, Lefter Popescu, le trăieşte în încercările disperate de a recupera două bilete de loterie câştigătoare. Inutil de precizat că Birlic face unul dintre rolurile carierei sale...", scrie site-ul cinemagia.ro, în prezentarea filmului.Nuvela "Două loturi" a fost scrisă de I.L. Caragiale în 1901. Personajul principal, Lefter Popescu (interpretat magistral de actorul Grigore Vasiliu Birlic) este funcţionar la un minister. Într-o seară, când se afla la berărie, joacă două bilete, la două loterii - Universitatea Constanţa şi Bucureşti Astronomie. Notează în carnet numerele biletelor, iar după ce se anunţă numerele câştigătoare, constată că erau identice cu numerele notate în carnet. Bucuros, îl anunţă pe căpitanul Pandele - cel care îi împrumutase bani să joace la loterie - că biletele sunt câştigătoare, fiecare valorând 50.000 de lei. A doua zi merg toţi la berărie, pentru a sărbători marele câştig. Foto: (c) Arhiva istorică AGERPRESÎntors acasă, Lefter caută biletele, dar nu le găseşte. După ce răscoleşte toată casa, îşi aminteşte că a pus biletele în buzunarul unei jachete cenuşii, cu care fusese îmbrăcat la berărie. Soţia îi spune că a dat jacheta unei chivuţe, Ţâca, pentru nişte farfurii. Nervos, sparge farfuriile şi pleacă în mahalaua unde locuia chivuţa. O găseşte, găseşte şi jacheta, dar biletele nu erau nici acolo.Merge la serviciu, unde găseşte biletele într-un sertar. Bucuros, îşi scrie demisia şi o duce şefului. A doua zi merge la loterie să încaseze câştigul, dar află că numerele erau câştigătoare, dar fiecare dintre ele la cealaltă loterie. Lucrătorul de la loterie îi spune că sunt "viceversa"."Viceversa! Nu se poate, domnule! Peste poate! Viceversa! Asta-i şarlatanie, mă-nţelegi!", explodează Lefter, apoi se agaţă de o lustră şi se leagănă peste capetele tuturor, dărâmă o statuetă care se sparge.Filmul se încheie cu imaginea maicii Elefteria - fosta madam Popescu - care culege cioburi în curtea mănăstirii, dar şi cu imaginea unul bătrânel care se plimba de dimineaţă până seara şoptind încontinuu "viceversa" - era Lefter Popescu.Atmosfera de epocă este redată de flaşnetarul care merge pe străzi, de sacagi, tramvaiul cu cai, lămpile cu gaz, berăria unde se bea bere la "ţap" cu capac, străzile din cartierul Uranus, ziarul "Constituţionalul", trăsuri, turci care merg pe străzi vânzând sarailii, magazine ale meşteşugarilor - băcănie, rahierie, cojocărie, domni cu joben şi baston, doamne cu rochii lungi şi umbreluţe.Din distribuţia filmului fac parte actorii Grigore Vasiliu-Birlic, Dorina Done, Marcel Anghelescu, Alexandru Giugaru, Radu Beligan, Margareta Pogonat, potrivit site-ului cinemaraton.ro.În 1989, teatrul radiofonic a realizat înregistrarea piesei "Două loturi", o dramatizare după Caragiale de Dumitru St. Rădulescu, în regia lui Dan Puican.Distribuţia îi includea pe actorii: Marin Moraru, Ileana Stana Ionescu, Dem Rădulescu, Ştefan Mihăilescu Brăila, Victoria Mierlescu, Mihai Fotino, Rodica Popescu Bitănescu, Mircea Albulescu.Teatrul Naţional Bucureşti a pus în scenă piesa în 2012, în regia lui Alexandru Dabija. Foto: (c) tnb.ro "Regizorul spectacolului, renumitul Alexandru Dabija, care vede enorm şi simte monstruos, face o demonstraţiune mişcătoare despre cum putem închipui noi, modernii, o scriere clasică. Un altfel de Caragiale, carevasăzică, într-o lectură teatrală producătoare de furnicături şi emoţiune, despre hazard, noroc şi nenoroc, despre fatalitatea care capătă fizionomie perfidă. Sau, cum ar spune directorul de scenă, un Caragiale în manieră horror, în care drama se combină graţios cu umorul negru", scrie site-ul tnb.ro, în prezentarea piesei.Spectacolul de la Naţionalul bucureştean i-a reunit pe actorii Ana Ciontea, Corina Moise, Ilona Brezoianu, Eliza Păuna, Nicoleta Lefter, Valentina Zaharia, Gavril Pătru, Marius Manole, Mădălin Mandin, Daniel Hara, Mihai Munteniţă, conform site-ului tnb.ro. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Cristian Anghelache, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto din deschidere: (c) cinemagia.ro