Doliu în lumea muzicii! Legenda Little Richard a murit la vârsta de 87 de ani

Pe numele real Richard Wayne Penniman, Little Richard s-a numărat printre primele celebrităţi incluse în Rock and Roll Hall of Fame, în 1986. Acesta s-a stins din viață la onorbala vârstă de 87 de ani, a declarat fiul acestuia, Danny Penniman, pentru Rolling Stone.

