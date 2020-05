Coronavirus: 80 de decese în 24 de ore în Franţa, cel mai mic număr de la începutul lunii aprilie (oficial)

15:20

Şefii de stat sau de guvern din cele 27 de state membre al Uniunii Europene, alături de liderii celor trei instituţii ale UE - Parlamentul, Consiliul şi Comisia - au transmis sâmbătă pe Twitter un mesaj video de aproape şase minute cu ocazia Zilei Europei, informează AFP. On #EuropeDay, let’s never forget...Europe is YOU, it’s US, it’s all of us TOGETHER. UNITY is what makes us stronger.Here’s what Europe means to #EU27 leaders: https://t.co/l8cFcUALpV pic.twitter.com/YrHD0QIqMe— Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2020 Iniţiativa mesajului este fără precedent, în timp ce manifestaţiile publice sunt limitate din cauza măsurilor sanitare de combatere a coronavirusului.Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, declară că "obiectivul nostru este ca Europa să iasă întărită din pandemie şi din criza COVID-19". Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, îndeamnă "să îndrăznim să ne reinventăm, să ne unim, să gândim şi să acţionăm pentru viitor. Acesta este spiritul european de care avem nevoie şi azi". Preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, cere guvernelor şi instituţiilor curaj şi ambiţie, "singurul mod în care putem recâştiga încrederea cetăţenilor.De obicei, de 9 mai, instituţiile europene sunt deschise publicului. Anul acesta, tradiţia nu a putut fi respectată din cauza epidemiei.În 2020 se împlinesc 70 de ani de la declaraţia lui Robert Schuman, considerată textul fundamental al construcţiei europene, şi 25 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană a Austriei, Finlandei şi Suediei. AGERPRES/(AS - autor: Marius Hosu, editor online: Gabriela Badea)